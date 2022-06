La Métropole de Lyon débloque 10 millions d’euros pour 34 communes

Au total, ce sont 34 projets qui seront financés et qui verront le jour dans 34 communes. Ce soutien de la Métropole vient compléter les investissements prévus à la Programmation pluriannuelle des Investissements.



Initialement, 101 projets avaient été déposés par 43 communes du territoire pour un montant total d’aide demandé à 40 millions d’euros. L’ensemble des projets sélectionnés s’inscrivent dans une même dynamique de territoire, soit l’amélioration pérenne de la qualité de vie des habitants. La grande majorité des projets concernent la rénovation thermique dans le but, pour les communes, de dégager des marges de manœuvre financières sur d’autres projets grâce aux économies d’énergie.

Le financement des 34 projets lauréats servira à construire ou augmenter la sobriété énergétique des écoles, des crèches, des gymnases et des mairies.

"Le vote de cette délibération montre combien la Métropole accompagne les communes qui investissent pour la qualité de vie des nouveaux habitants qu’elles accueillent. Pour l’ensemble des projets retenus, il s’agit d’une aide attendue, complémentaire du soutien en fonctionnement de la Dotation de Solidarité Communautaire réformée et augmentée par cet exécutif, et qui permettra de concrétiser plus rapidement des projets structurants des communes. D’ores et déjà, je peux annoncer que cette aide sera renouvelée l’an prochain", affirme Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

Les 34 projets retenus :



Albigny-sur-Saône : rénovation énergétique du bâtiment de la mairie

Bron : création de la crèche ZAC La Clairière

Champagne-au-Mont d’Or : réhabilitation et extension de la Villa d’Este

Chassieu : construction d’un préau et de locaux de stockage

Collonges-au-Mont d‘Or : extension et réhabilitation du groupe scolaire Monsieur Paul

Corbas : rénovation énergétique du gymnase des Roses

Couzon-au-Mont d’Or : extension de la crèche O BB d’Or

Craponne : réhabilitation de la salle associative

Décines-Charpieu : rénovation et extension du self Beauregard

Écully : réhabilitation du terrain de football en gazon nouvelle génération

Feyzin : construction d’une école

Fontaines-sur-Saône : aménagement de la plaine des Ronzières

Givors : création EAJE

Jonage : rénovation énergétique de groupes scolaires

Limonest : construction de la Maison des Familles

Lissieu : rénovation thermique du groupe scolaire Montvallon

Lyon : construction groupe scolaire Nérard

Meyzieu : extension du groupe scolaire du Grand Large

Mions : construction d’un complexe sportif

Montanay : création d’une micro-crèche

Neuville-sur-Saône : réhabilitation et extension du complexe sportif Tête-Noire

Oullins : restructuration du groupe scolaire La Glacière

Poleymieux-au-Mont d’Or : rénovation énergétique de bâtiments municipaux

Rochetaillée-sur-Saône : réhabilitation et extension du groupe scolaire Raine

Saint-Cyr-au-Mont d’Or : extension des écoles

Saint-Fons : rénovation énergétique des 3E

Saint-Genis-Laval : aménagement et rénovation thermique du centre social des Barolles

Saint-Romain-au-Mont d’Or : mise aux normes et accessibilité du groupe scolaire Les Sources

Saint-Priest : construction d’un restaurant scolaire (Revaison)

Sathonay-Camp : rénovation énergétique de l’école maternelle

La Tour de Salvagny : réhabilitation du pôle enfance

Vaulx-en-Velin : construction du groupe scolaire Odette Carthailhac

Vénissieux : extension du groupe scolaire Renan et du restaurant scolaire

Villeurbanne : création du groupe scolaire Croix-Luizet Einstein