Renaud Georges : "À la mairie de Saint-Germain-au-mont-d'Or, 95% de flemmasses" (2/3)

L’action écologique à Saint-Germain-au-Mont-d’Or est donc menée très différemment que celle des grandes villes comme

Lyon ou Grenoble. De plus, elle doit se faire dans un contexte économique très tendu depuis des années. C’est sur ce point que l’ancien maire désormais chef de l’opposition, Renaud George, attaque le plus. Échange de points de vue.

LyonMag choisit de vous donner accès gratuitement et en trois épisodes à l'un de ses dossiers parus dans le numéro de septembre, en kiosques jusqu'à mardi (s'abonner ici).

LyonMag : Quel est votre bilan des deux ans de mandature des écologistes à la mairie de Saint-Germain-au-Mont-d’Or ?

Renaud George : Globalement, ce n’est pas positif du tout. Ils ont récupéré une commune que j’avais prise en 2014 au bord de la mise sous tutelle et que j’avais dirigée pendant 6 ans en faisant des économies de partout, en apportant des services avec des élus voués corps et âme. On a redressé la situation de la commune : en 2014, la CANOL (association de contribuables ndlr) nous classait 59e sur 59 sur la gestion des communes de la Métropole et en 2020, on recevait un prix pour la meilleure gestion. Ce sont des faits. La première chose qu’ils ont faite est d’augmenter le salaire d’un certain nombre de personnes et de décourager ceux qui ne collaient pas à leur vision politique. Les meilleurs des effectifs sont partis. En clair, ils produisent un excédent de fonctionnement qui n’est pas suffisant pour rembourser les emprunts.

Que reprochez-vous concrètement à la maire au sujet de la situation financière de la commune ?

Pour être clair, mon sentiment profond, c’est que dans l’équipe, on a 95% de flemmasses et 5% de personnes que je respecte car ils se bougent un petit peu. Mais globalement, les élus sont là pour s’appuyer sur les associations existantes

pour leur donner quelques subventions histoire qu’on travaille à leur place. Je n’avais que six adjoints qui étaient indemnisés le plus possible (500 euros ndlr), mais je les faisais travailler jour, nuit et week-end. Quant à elle, elle a distribué des indemnités à tout le monde, donc ses élus bossent à la hauteur de cette somme, c’est-à-dire peu car ils n’ont pas le temps.

Mais le problème, c’est qu’ils ne travaillent pas, ils ne sont pas bons financiers, ils n’avaient pas monté une équipe pour gagner mais pour s’opposer. Au bout d’un an, comme on dit à Lyon, "j’y vois pas beau". En conclusion, il y a un problème d’investissement et de compétence. Pour moi, la maire est incompétente, mais le poste lui va bien car ça lui donne de la visibilité et c’est ce qu’elle cherche, je pense.

Quelles seraient, selon vous, les solutions pour pallier ces difficultés financières ? Que devrait faire la maire Béatrice Delorme ?

Au stade où ils sont, c’est-à-dire plus bas qu’en 2014, ils n’ont plus d’autres choix que de vendre un bien communal ou augmenter les impôts ou les tarifs. Là, ils augmentent les tarifs scolaires, mais ils ne s’en sortiront pas avec ça. C’est affreux à dire, mais ils augmentent les tarifs de façon insuffisante pour rattraper leurs conneries. C’est pourquoi je pense qu’ils vont finir par augmenter les impôts, c’est la prochaine étape.

Propos recueillis par M.N.