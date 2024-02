OL, LOU, ASVEL : les résultats sportifs du week-end

L'Olympique Lyonnais a réalisé le coup de la 20e journée de Ligue 1 en remportant l'Olympico face à Marseille dimanche soir au Groupama Stadium. Sur le terrain, la recrue Nemanja Matic a stabilisé le milieu de terrain et Ernest Nuamah a été virevoltant. C'est le capitaine Alexandre Lacazette qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 37e minute, sur un bon centre de l'ailier ghanéen (1-0).

A trois points de la zone rouge, l'OL recevra Lille ce mercredi dans le cadre de la Coupe de France.

Du côté des féminines, les joueuses de Sonia Bompastor ont maîtrisé leur rencontre samedi contre le Stade de Reims. Toujours invaincues, les Fenottes ont gagné (4-1) grâce à des réalisations d'Eugénie Le Sommer (x2), Sara Däbritz et Ada Hegerberg. Place à la préparation du choc de dimanche prochain contre le PSG au Groupama Stadium.

En rugby, le LOU n'a pas fait le poids face à Clermont. Samedi, en Auvergne, les Rouge et Noir ont perdu contre leurs voisins (38-21).

Cette nouvelle défaite cloue le LOU dans les tréfonds du classement. Douzièmes, les Lyonnais sont toujours plus proches des deux dernières places du Top 14. Le championnat est en pause et reprendra le 17 février avec la réception de La Rochelle.

Pour l'ASVEL, tout roule. Les basketteurs villeurbannais ont disposé de Limoges sur leur parquet de l'Astroballe (77-66) et collent au classement derrière le leader Monaco.