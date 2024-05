Sauvegarder le commerce de proximité : Anne Delaigle (IzzyTown) face à la Lyonne

Anne Delaigle, influente créatrice et commerçante de la Presqu'île, a imaginé une application pour rendre les séances shopping moins compliquées en centre-ville. IzzyTown permet de laisser ses achats en boutique, et tous les sacs et paquets sont ensuite collectés pour livraison en vélo-cargo ou voiture électrique à votre domicile.

Une réponse au projet de piétonisation de la Presqu'île lancé par les écologistes, afin de sauvegarder le commerce de proximité.

00:00 Introduction

01:01 Le pitch rugissant

03:54 Portrait lyonnais

07:52 Le coup de griffe