La liaison Lorraine Aéroport – Lyon arrêtée un mois après son lancement

La ligne aérienne assurant la liaison entre Lorraine Aéroport et Lyon n’est plus en service. Relancée en novembre dernier par la compagnie Twin Jet avec neuf trajets par semaine dans de petits avions d’une vingtaine de places, elle a été stoppée seulement un mois plus tard, rapporte l’Est Républicain.

Des prix trop élevés et des taux de remplissage insuffisants seraient à l’origine de cette décision.

La liaison entre Lorraine Aéroport et Lyon avait déjà été précédemment exploitée par Hop !, la filiale d’Air France, mais la ligne avait également été abandonnée.