Qui fut le meilleur maire de Lyon ? Raymond Barre (1995-2001)

Pour lui, Lyon n'a pas été un strapontin. Mais plutôt un fauteuil club pour ses vieux jours. Contrairement à Edouard Herriot, sa vie d'élu à l'envergure nationale, Raymond Barre l'a eue avant d'obtenir l'écharpe de maire de Lyon.

Il fut ministre, Premier ministre (1976-1981) et même candidat à la présidentielle 1988. Alors autant dire qu’au moment de s’engager derrière les grilles de la place de la Comédie, il n’a probablement pas été stressé.

"Homme carré dans un corps rond", comme il s'auto-désigne, même si ce n'est pas l'honnêteté qui l'étouffait, il est envoyé au charbon en 1995 par Jacques Chirac, qui ne veut pas voir son rival Michel Noir et les "noiristes" conserver la mairie.

Avec l'étiquette RPR-UDF, Raymond Barre fait face aux dissidents menés par Henry Chabert, ainsi qu'à Gérard Collomb et son alliance de la gauche, et à Bruno Gollnisch (FN). Le partage des voix fait perdre trois arrondissements à la droite : le 1er, le 8e et le 9e.

Pour le remercier d'avoir "tué" Michel Noir, Jacques Chirac offrira à Raymond Barre la tenue du sommet du G7 à Lyon l'année suivante, en 1996. Signe que Raymond Barre n'avait pas passé sa vie à se raser en rêvant de l'Hôtel de Ville, le maire annonçait très rapidement qu'il ne fera pas de second mandat. La rumeur circulait même qu'il céderait son siège suite au G7, deux ans seulement après les élections.

Argentier prudent, il fait de la bonne gestion des finances une priorité : "Dans la conjoncture que nous traversons, on ne peut plus bâtir pour bâtir, dépenser pour dépenser. Je souhaite qu'on dise du maire de Lyon qu'il a su enfin maîtriser les dépenses, donc demain les impôts... Réalisme et mesure n'excluent pas l'ambition", déclarait-il. Cela ne l’empêchait pas de rêver Lyon en "coeur du Grand Sud-Est européen". Mais plutôt que de continuer à développer le métro trop coûteux, il relança le tramway, dont les premières lignes T1 et T2 furent inaugurées quelques mois avant la fin de son mandat.

Il a renégocié les tarifs du péage de TEO avec Bouygues. Raymond Barre a aussi créé le parc de Gerland et rêvait de confier le quartier de la Confluence à l’architecte espagnol Ricardo Bofill. Sauf que pris par le temps trop court qu’il s’est lui-même imposé, il jette l’éponge, considérant que les expropriations dureraient trop longtemps pour lui permettre de voir un jour le projet aboutir.

La culture lyonnaise lui doit beaucoup. Car outre la transformation de l'ancienne caserne des Subsistances en lieu d'accueil et de résidence d'artistes, il a, avec l’appui de Régis Neyret, fait classer le Vieux-Lyon et trois autres quartiers historiques de Lyon au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le quartier de l'Industrie, qu'on attribue parfois à tort à Gérard Collomb, est bien de son ressort, avec l'installation notamment d'Infogrames. À Gerland, il oeuvre pour que se concentrent les activités autour de la santé et de la recherche, avec notamment l'ouverture du laboratoire P4 et de l'ENS.

Désintéressé jusqu’au bout par l’après, il n’a rien fait pour fédérer la droite orpheline de Michel Noir. "Ces questions de chapelles ne l’intéressaient pas vraiment. Son vrai objectif était de servir sa ville au-delà de ses querelles politiciennes", se souvenait Henry Bailly, chef de cabinet de Francisque Collomb.

Verdict

Raymond Barre a un gros désavantage. Punching-ball favori des Guignols de l’info, il est resté pour beaucoup ce gros monsieur, un peu béat, qui dort souvent. Si son unique mandat n’a pas été dénué

d’intérêt ou d’avancées pour Lyon, il a été tronqué par la prudence maladive du maire et le temps qui lui manquait. Il est également le seul ancien maire de Lyon pour lequel se pose la question de dénommer, ou non, un ouvrage qui porte son nom, en l’occurrence le pont Raymond-Barre, après les révélations sur ses comptes en Suisse.