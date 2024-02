Des faussaires arrêtés près de Lyon : leurs kits de faux documents étaient vendus 15 000 euros

Selon BFM-TV, il s'agit de faussaires qui avaient mis en place un trafic de faux documents administratifs. Contre 15 000 euros, ils fournissaient un kit complet permettant à leurs clients étrangers de déposer ensuite une candidature en préfecture pour obtenir un titre de séjour.

Grâce au bouche à oreille, le réseau aurait ainsi gagné 300 000 euros en six mois.

Selon nos confrères, le duo aurait été dénoncé par un courrier anonyme à l'automne dernier.

On ne sait pas combien de titres de séjour ont été délivrés sur la base de ces faux documents administratifs, ni s'ils seront ou non révoqués et leurs bénéficiaires également poursuivis.