La PJ de Lyon arrête le faussaire attitré du Milieu français

Selon une information révélée par TF1, la Police Judiciaire de Lyon a mis fin à la carrière d'un des plus grands faussaires de l'Histoire du grand banditisme français. Cet homme âgé de 50 ans est soupçonné d'être le fournisseur de faux papiers le plus important et le plus qualitatif de tout le Milieu.

Sur ordre de la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de Lyon, la PJ est allée interpeller le suspect et ses trois complices le 10 mai à son domicile jonsois.

Les agents ont découvert dans cette officine un gilet pare-balles et un brouilleur d'ondes pour empêcher d'éventuelles écoutes judiciaires. De plus, toujours selon TF1, la voiture du suspect était truffée de caméras pour toujours plus sécuriser son commerce noir.

Le lendemain, le mercredi 11 mai, deux autres interpellations de complices présumés ont eu lieu. C'est enquête de plus d'un an qui a conduit à l'arrestation de ces six mafieux. Tout remonte à une affaire de braquage de fourgon l'an dernier. Le braqueur avait en sa possession deux faux passeports biométriques "plus vrais que nature". Et pour cause : ces papiers avaient été délivrés par la préfecture, mais les noms étaient bien fictifs !

De fil en aiguille, les policiers ont concentré leurs recherches jusqu'à réussir leur coup de filet. Ils ont découvert que le suspect faisait fabriquer de fausses cartes d'identité en Thaïlande. Ces CNI étaient ensuite données aux services de l'Etat comme pièce justificative pour l'obtention d'un passeport.

Selon un premier bilan, au moins 87 papiers frauduleux ont déjà été remis à des voyous français. Moncef B. se serait fait 900 000 euros l'année dernière grâce à ce système bien rodé. Mais il agirait depuis de nombreuses années.