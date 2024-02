OL, LOU, ASVEL : les résultats sportifs du week-end

A Metz vendredi soir, l'Olympique Lyonnais est allé chercher une quatrième victoire de suite. Georges Mikautadze, l'ancien gone, avait pourtant ouvert le score. Mais Alexandre Lacazette puis Saïd Benrahma ont réussi à renverser la vapeur. Cette victoire (1-2) permet à l'OL de s'offrir une belle 10e place, à 11 points de la zone rouge.

Dans le même temps, le Groupama Stadium vibrait pour le football féminin avec la demi-finale de Ligue des Nations entre la France et l'Allemagne. Les coéquipières de Selma Bacha ont battu leurs adversaires (2-1) grâce à des réalisations signées Kadidiatou Diani et Sakina Karchaoui. Le tout devant plus de 30 000 personnes venues braver le froid de Décines.

𝘽𝙊𝙊𝙊𝙈 ☄️

La reprise de volée parfaite signée @kady944 🚀



Samedi après-midi, ce fut au tour du LOU Rugby de s'éclater. A Gerland, les Rouge et Noir ont disposé d'Oyonnax dans un derby importantissime. Car avec la victoire acquise (43-26), Lyon remonte enfin au classement de Top 14. L'opération remontada se poursuivra samedi prochain à Bayonne.

LE DUO COUILLOUD🤝NINIASHVILI 🤩



Enfin, l'ASVEL connaît une pause internationale. Mais pas l'ASVEL féminin, qui s'est inclinée dimanche à Bourges. Une courte défaite (79-77) qui ne fait pas les affaires des Lyonnaises, quatrièmes au classement, au pied du podium.