Ce musée de Lyon va rouvrir au public après 7 ans de travaux

Ceux qui sont fermés après avoir accueilli des centaines de milliers de personnes pendant des décennies. Et si certains comme le musée Guimet ne retrouveront probablement jamais leur vocation première, le musée de Fourvière va lui rouvrir au public.

Dans un communiqué, il est annoncé qu'après 7 ans de travaux de rénovation, le musée d'art religieux accueillera une exposition inédite à compter du 20 avril et jusqu'au 29 septembre : Face à Face, de l'artiste contemporain François-Xavier de Boissoudy.

"Son travail pictural figuratif, sans être narratif s’inspire d’une rencontre spirituelle et de la lecture des Ecritures bibliques. Ce qui oriente son travail vers le mystère de la présence invisible, de la relation, que ce soit dans le présent d’un paysage, d’une scène contemporaine ou dans la représentation d’une scène biblique. Sa technique, le plus souvent est le lavis d’encre sur papier, son langage tient à la mise en valeur par des encres sombres de la présence de la lumière. Il expose régulièrement son travail à la Galerie Guillaume à Paris, à l’occasion de six expositions depuis 2015", détaille le Musée de Fourvière, qui veut accueillir "de grands artistes contemporains dont l'art et la sensibilité rentrent en résonnance avec la spiritualité. L'une des raisons d'être et ambition du Musée est d'ouvrir un chemin vers le Beau".

Pour rappel, durant ses travaux, le Musée de Fourvière avait été cambriolé en 2017. La Couronne de la Vierge, sertie de 1791 pierres précieuses, avait été notamment dérobée. Estimée à un million d'euros, elle n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs estiment qu'elle a probablement été démontée pour être revendue en lots, même si chaque pierre avait été expertisée et donc tracée.