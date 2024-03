Près de Lyon : un mort et un blessé grave après un accident entre motards

Aux alentours de 17h, deux motards se sont percutés sur l'avenue Marius-Berliet à Chassieu, non loin de Lyon-Eurexpo.

L'un d'entre eux, âgé de 34 ans, est décédé sur place, tandis que l'autre, âgé de 30 ans, a été grièvement blessé. Ce dernier a été pris en charge puis conduit en urgence à l'hôpital où il se trouvait dans un état très inquiétant.

Les circonstances de l'accident mortel sont encore floues, une enquête a été ouverte afin de comprendre ce qu'il s'est passé et si les deux motards roulaient ou non ensemble. On ne sait pas non plus s'ils revenaient du salon du deux-roues qui se déroule ce week-end au parc des expositions.