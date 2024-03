Braquage de la SAAMP à Limonest : de 20 ans de prison à l'acquittement parmi les réquisitions

Ce lundi, les réquisitions sont tombées. L'avocat général a demandé l'acquittement pour deux accusés. Le premier aurait été confondu avec un autre suspect à cause de son surnom de "Jumeau" et le second, membre de la communauté des gens du voyage, aurait touché une partie du butin avec ses mains mais aurait refusé de l'acheter.

Le parquet a eu la main plus lourde pour les principaux auteurs du braquage bien organisé puisque le fils et la belle-fille d'un salarié de la société basée à Limonest avaient été séquestrés, obligeant ce dernier à remettre 90 kilos d'or et de matières précieuses aux malfaiteurs.

Vingt ans de réclusion criminelle ont été requis à l'encontre du cerveau de la bande. Des peines comprises entre 18 et 3 ans de prison ferme ont également été réclamées pour le reste de l'équipe, dont certains sont en cavale.

Le verdict tombera ce mardi à Lyon.