Près de Lyon : le fondateur du parc de Courzieu est décédé

Le fondateur du parc de Courzieu près de Lyon avait 79 ans.

"Avec son beau-frère, ils ont créé le parc il y a 44 ans dans un lieu où il n'y avait rien, ni eau, ni électricité, ni chemin. Ils se sont battus et ont donné de l'énergie sans compter pour créer notre beau parc. Jean-Pierre a mené une vie de passions en amoureux de la nature, des animaux, des voyages, de la culture, de la pêche à la mouche, des bons petits plats, des bons vins et des copains. Un personnage haut en couleur attachant et sensible qui va manquer à sa femme, à ses enfants, à ses amis et au parc", réagissent les équipes du parc de Courzieu, souhaitant bon voyage à "notre baroudeur".

Le fauconnier a lancé le parc dans les années 80, d'abord consacré aux mammifères d’Europe et aux races domestiques en voie de disparition, puis aux loups avec une vallée accueillant plusieurs espèces.