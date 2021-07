Près de Lyon : un vautour s’échappe du Parc de Courzieu

Le Parc de Courzieu, situé près de Lyon, a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver un vautour moine d’une envergure de trois mètres.

"Encore jeune, c'est parfois difficile pour lui de gérer les vents et le relief. Un grand vent a eu raison de sa puissance et l'a plaqué dans la vallée. Il nous a été signalé à quelques kilomètres du parc, à la Brevenne et au Col de la Luère. Il cherche visiblement à revenir sur le parc. Mais la région est vaste. Alors nous faisons appel à la magie des réseaux sociaux pour nous aider à le retrouver", peut-on lire sur les réseaux sociaux du parc.

Si vous l’apercevez, il ne faut pas absolument pas l’approcher car "cela va lui faire peur". En revanche, vous pouvez appeler le parc au 06 80 64 19 08.