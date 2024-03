Lyon : une salariée de la CNR débute une grève de la faim

Chargée d’étude à la Direction de Nouvelles Energies (DNE) de la CNR, qui a pour but de développer des moyens de production d‘énergie renouvelable, Alona Triol se mobilise contre la fermeture de son service. Il se verra d’ici peu être transféré dans une sous filiale. “C’est une cinquantaine de personnes qui sont invitées à rejoindre une autre filiale, trouver des postes correspondants à leurs compétences et surtout trouver un job où ils se sentent utiles“, dit la salariée.

Suite à des réformes internes, il y aura également la suppression des directions territoriales pour les centraliser ailleurs. Actuellement, ce service se trouve près de barrages et les équipes collaborent ensemble. “Aujourd’hui on les supprime et les équipes seront délogées et séparées donc il n’y aura plus de discussions entres elles“, déplore Alona Triol. Aussi, elle dénonce l’absence de liens entre le CNR et ces filiales qui n’ont pas les mêmes accords sociaux et qui proposent peu d’avantages.

Des valeurs illusoires

Alona Triol décrit une entreprise initialement réputée : “la CNR doit sa réputation au fait qu’elle vise à garder les compétences et le savoir-faire en interne en restant au service du territoire“. Elle explique aussi que le bien-être des salariés a toujours été au cœur des préoccupations et que ce point est mis à l’honneur par la société pour parler de ses vertus. “C’est comme une jolie pomme, à l’extérieur elle est belle mais si on croque dedans il y a des vers“, déclare-t-elle.

La salariée dénonce un mauvais fonctionnement de la part de la direction : “Nous ne sommes pas d’accords avec les changements, personne ne prend en compte notre avis et veut nous entendre“. De plus, depuis plusieurs années des réformes modifient le fonctionnement interne et entre 2016 et 2018, quatre tentatives de suicide auraient eu lieu au sein des employés.

“La ligne managériale n’est pas à l’écoute, tout comme les directeurs (…) Un ordre et donné et on doit l’exécuter, nous ne sommes pas des robots ou des soldats ! “, ajoute-t-elle.

Le seul moyen de se faire entendre

Ce jeudi 21 mars, une centaine de salariés est venue discuter au siège pour interpeller les actionnaires sur la disparition de la DNE et des directions territoriales, entre autres. “Nous n’avons pas été écoutés encore une fois et la grève de la faim est le seul moyen de me faire entendre“, affirme la gréviste. Seule dans cette grève, elle siège devant les locaux de l’entreprise dans le 4ème arrondissement de Lyon et dort sur place, dans une tente. “Je ne sais pas jusqu’à quand je tiendrais, cela dépendra des attentes d’ouverture de dialogues et de mes capacités physiques“, explique Alona Triol.

Elle conclut : “Mon mari me soutient sur le fond mais pas sur la forme, il s’inquiète pour moi et sait de quoi je suis capable, pour l’instant je ne sais pas jusqu’où je suis prête à aller“.

E.M.