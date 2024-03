Près de Lyon : il jette un mégot de cigarette sur l'A6 et finit en prison

Alors qu'il circulait sur l'A6 à hauteur de Villefranche-sur-Saône, un automobiliste a jeté par la fenêtre du véhicule un mégot de cigarette, ce 11 mars 2024. Le geste, pourtant anodin, a interpelé les gendarmes placés non loin de là, puisque le mégot en question a atterri sur le part-brise de leur véhicule : l'auteur du méfait s'est vu infliger une amende de 135 euros.

Mais lors du contrôle, les gendarmes ont été surpris de constater que l'individu en question n'avait aucun document d'identification pour justifier sa conduite, du permis à la carte grise en passant par l'assurance : il n'en était pas à son coup d'essai, puisque le chauffard avait commis de multiple infractions. Pourtant sous interdiction judiciaire et annulation du permis de conduire, l'homme avait été surpris plusieurs fois en train de conduire, sans assurance et avec une carte grise au mauvais nom.

Placé en garde à vue, le suspect a été présenté devant la justice et condamné à un an d'emprisonnement dont six mois ferme lors de son jugement en comparution immédiate. Son véhicule a également été confisqué, et une amende de 1000 euros devra être réglée.

Moralité : il ne faut pas jeter ses mégots de cigarette sur la route (ou conduire sans permis).