Lyon : Cinq hommes mis en examen pour avoir lancé un "Ubershit"

Les expressions "Ubershit" ou "Ubercoke", selon la drogue vendue, tirent leurs noms du service UberEat, de livraison à domicile de repas : vous l'aurez compris, ici, ce n'est pas de kebab ou de burgers que nous parlons, mais de cannabis et de cocaïne.

En début de semaine, cinq hommes ont été mis en examen à Lyon, suspectés de tenir une de ces entreprises illégales : parmi eux, des vendeurs et livreurs suspectés, selon Le Progrès.

Ces derniers faisaient l'objet d'une enquête pour "chefs de trafics de stupéfiants", "blanchiment", et "participation à une association de malfaiteur". Leur clientèle était rassemblé dans un groupe Telegram comptant 2500 abonnés, via lequel 30 kg de cocaïne et de résine de cannabis auraient été livrés.

Quatre des cinq suspects ont été placés en détention provisoire, et le cinquième a été laissé libre sous contrôle judiciaire : des voitures et vêtements de luxe ont été saisis, symptômes du train de vie fastueux financé par le trafic.

