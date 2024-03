Lyon : une "vision commune" pour l'avenir du port Edouard-Herriot

Sa mission première est d'optimiser la réception puis la distribution des marchandises réceptionnées via le Rhône.

Pour inaugurer le HLU de 29 000m2, le plus grand de la région, les membres du comité de pilotage partenarial du port du 7e arrondissement de Lyon étaient présents.

Et la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, coordinatrice de l'axe Rhône-Saône, s'est félicitée de voir que l'Etat, la CNR et les collectivités locales comme la Ville et la Métropole de Lyon partageaient "une vision commune" concernant le site industriel, portuaire et logistique.

Le comité de pilotage de lundi a permis de finaliser le schéma directeur du Port qui prévoit cinq orientations stratégiques :

- assurer la transition de l’activité pétrolière historique du port vers les énergies nouvelles (production, stockage et distribution), avec notamment la fin d’exploitation d’un des 3 dépôts d’hydrocarbures du Port fin 2026, et l’installation du quai des énergies (avitaillement alternatif pour les véhicules : électricité, gaz vert, et à l’avenir, hydrogène)

- faire du port de Lyon un hub intermodal logistique pivot de l’aire urbaine lyonnaise et de l’axe Méditerranée Rhône Saône : la construction de l’Hôtel de Logistique Urbaine (HLU), inauguré ce 25 mars, et le développement d’une logistique urbaine décarbonée par voie terrestre et fluviales en sont l’illustration. L’optimisation des terminaux à conteneurs, avec des objectifs ambitieux de report modal.

- développer une démarche ambitieuse d’économie circulaire et de gestion des déchets avec notamment installation d’entreprises investies dans l’économie circulaire, utilisant le fluvial : exemple de l’entreprise PRADIER, et l’implantation à venir d’Arcelor-Mittal pour la valorisation de déchets ferreux en lien avec Fos-sur-Mer mieux intégrer le port dans la ville : avec par exemple l’élaboration d’une charte architecturale permettant la mise en valeur du Port et des interfaces avec la Ville (traitement des entrées, des vues depuis la ville, végétalisation), lancement d’études sur les modes actifs dans le Port, arrivée du tram T10,

- renforcer son exemplarité sur les questions environnementales et sociétales : étude en cours pour recréer des îlots de biodiversité dans le Port.