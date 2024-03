Le Rhône et Lyon balayés par le vent : les dégâts de la dépression Nelson

La faute à la dépression Nelson qui a poussé Météo France à placer le département en vigilance orange.

Si les collectivités avaient anticipé et fermé parcs et cimetières, les pompiers du Rhône ont réalisé plus d'une trentaine d'interventions, notamment pour des chutes d'arbres. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer. Dans la matinée, Enedis comptabilisait encore 2300 foyers privés d'électricité.

Des rafales dépassant les 130km/h ont été enregistrées en plaine.

L'épisode doit se terminer en fin d'après-midi. La vigilance orange sera levée à 16h, sauf si la situation évolue défavorablement.

#VigilanceOrange #vent



L'épisode de vent très fort se poursuit jusqu'à 16h sur les départements de La Loire et du Rhône.



🌬️On a relevé 112 km/h à Lyon (69), 110 km/h à Saint Etienne (42) ou encore 103 km/h à Saint Chamond (42).



⚠️Restez informés https://t.co/w5OGXbEEhP pic.twitter.com/B3ZzYu0g6M — Météo-France (@meteofrance) March 29, 2024

Feyzin !

📷: Kévin Juthier pic.twitter.com/Pzqb7hlVEH — Lyon Météo (@LyonMeteo69) March 29, 2024

Lyon 7eme

Photo: Valérie Dallard pic.twitter.com/MsmSdujEeN — Lyon Météo (@LyonMeteo69) March 29, 2024

Certains arbres du parc de Parilly n'ont pas résisté aux 112 km/h relevés sur Bron ! pic.twitter.com/vMcaWojMLQ — Lyon Météo (@LyonMeteo69) March 29, 2024