Place nette XXL dans le Rhône et à Lyon : le bilan chiffré de la semaine

Sous l'autorité de la préfète Fabienne Buccio, l'une d'entre elles se déroulait dans le Rhône, en collaboration avec les procureurs de la République de Lyon et de Villefranche-sur-Saône.

Ce sont au total plus de 1300 policiers et gendarmes à avoir été mobilisés sur différents secteurs et pour des missions diverses, allant du contrôle routier à la visite de parties communes dans des cités.

Le quartier du Tonkin à Villeurbanne, Fontaines-sur-Saône, Saint-Genis-Laval et l'Arbresle ont particulièrement été ciblés par les forces de l'ordre.

La préfecture du Rhône a dévoilé le bilan chiffré de l'opération Place nette XXL. Ce sont au total 175 individus qui ont été interpellés et 31 étrangers en situation irrégulière ont été appréhendés.

Plus de 1600 véhicules et 2500 personnes ont été contrôlés dans tout le département, avec au bout 38 mises en fourrière, 282 infractions relevées et 123 amendes forfaitaires délictuelles dressées.

Un contrôle sanitaire a entraîné également la fermeture administrative de l'établissement concerné.

Reste à connaître les suites judiciaires de ce coup de filet, ainsi que les conséquences sur l'insécurité dans le Rhône et le trafic de drogue dans la Métropole de Lyon.