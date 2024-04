1er avril 2024 : les meilleurs poissons d'avril de Lyon

Et comme souvent, il y a à boire et à manger, des idées bien trouvées et d'autres qui tombent à plat.

Côté politique, les écologistes sont souvent inspirés.

Valentin Lungenstrass annonce ainsi l'arrivée prochaine d'un fiacre électrique qui renforcera l'offre TCL. Germanophone et germanophile, c'est naturellement de l'autre côté du Rhin que l'adjoint au maire de Lyon chargé des Mobilités a lorgné : "Inspiré de Munich, le Sytral se lance dans le fiacre électrique pour transporter touristes, seniors ou familles lyonnaises. Disponible dès le 1er avril 2025 dans nos rues au sein du réseau TCL". Reste à savoir si à l'instar des métros, tramways, Rhônexpress et futures navettes fluviales, ce sera également la RATP qui héritera de son exploitation.

Un nouveau mode de transport à Lyon 👇



Il y a quelques jours, Grégory Doucet annonçait le retour programmé en mai de la statue de Louis XIV sur son socle place Bellecour après une restauration nécessaire. Mais le maire de Lyon s'est visiblement fait court-circuiter par l'édile du 4e arrondissement Rémi Zinck, qui annonce son souhait d'installer plutôt une statue de Guignol, "roi de Lyon", en lieu et place du Roi Soleil.

Chez iFLY Lyon à Saint-Priest, on annonce une révolution. Le centre de chute libre indoor a décidé cet été de se transformer en centre de plongée indoor. "Nos moniteurs ont validé leur formation de moniteur de plongée ! Masques, palmes et bouteilles, nous sommes prêts et équipés à vous accueillir pour l’arrivée des beaux jours !", annoncent-ils. L'information ne peut être que vraie, elle est même annoncée en Une du magazine Lyon Nag !

Plus de poissons à venir...