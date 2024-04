"Il est rapide, bon et plaît à toute la famille" : à Lyon, Lustucru fête les 20 ans du gnocchi à poêler

Il a vu le jour il y a maintenant 20 ans. Le gnocchi à poêler fête son anniversaire en cette année 2024. "Pour l’anecdote, ce produit est né de l’observation consommateur, c’est-à-dire que 20 ans en arrière le gnocchi existait, mais il se cuisait dans l’eau, ce qui le rendait plus long et difficile à préparer. Un jour, quelqu’un dans l’entreprise a poêlé un gnocchi et puis s’est dit qu’il pourrait travailler un procédé, une recette particulière pour que le gnocchi cuise à la poêle et qu’il développe une texture et un goût un peu unique", explique Marie-Catherine Aune, directrice générale adjointe de Lustucru Frais.

En cette année particulière, l'entreprise lyonnaise a décidé de marquer le coup en mettant en vente deux nouveaux produits, notamment des... (Lire la suite sur Lyon Femmes)