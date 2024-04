OL : les maillots de Lacazette, Matic et Caqueret vendus aux enchères

Le week-end dernier, l’ensemble des maillots portés par les joueurs avaient été floqués d’un logo événementiel symbole de leur engagement contre le racisme, ainsi que d'un patch compétition inédit entièrement en noir et blanc.Trois joueurs de l’OL participent à cette vente... (Lire la suite sur Lyonfoot.com) X