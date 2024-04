Vente de cigarettes à la sauvette : les buralistes en colère manifestent à la Guillotière à Lyon

Les buralistes du Rhône sont appelés, à l'initiative de la Chambre syndicale des débitants Rhône, à se retrouver place Gabriel Péri à la Guillotière entre 11h et 18h.

"Confrontés à des défis grandissants, notamment liés à la contrebande et aux évolutions règlementaires menaçant leur activité", ils vont "demander des mesures concrètes pour soutenir leur profession". Et ce, en plein coeur d'un quartier où la vente de cigarettes à la sauvette est monnaie courante. Les passants seront ainsi sensibilisés aux "dangers de la contrebande" et à l'importance de "préserver les commerces de proximité".

Selon les représentants des buralistes, ces derniers, en tant que préposés de l'Etat dans la vente de tabac, "vont au-delà de leur simple rôle en offrant une variété de produits essentiels et en fournissant des services vitaux tels que le paiement des impôts et la distribution de la presse, contribuant ainsi au tissu social de nos communautés".