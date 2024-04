"Je ne peux pas dormir dans le noir" : le Lyonnais captif en Iran pendant 3 ans se confie ce jeudi

Ce Lyonnais est connu pour avoir été retenu prisonnier en Iran pendant 3 ans. Soupçonné d'espionnage car il utilisait un drone lors de ses vacances dans un parc naturel, il avait été retenu otage avant d'être libéré en mai 2023.

Benjamin Brière garde des séquelles de cette incarcération comme le révèlent certains extraits de son entretien : "Je ne peux pas dormir dans le noir. Il me faut une veilleuse comme un enfant. Tu flippes à n'importe quel bruit, t'as encore peur, tu regardes derrière ton épaule".

Il revient également sur les conditions de détention dans cette "prison dans la prison". Benjamin Brière ne dormait pas dans une cellule, mais dans un dortoir "plus ou moins surpeuplé, plus ou moins délabré. On passe des journées enfermés 21h sur 24. Je suis le seul étranger, je ne parle avec personne".

Sans oublier sa libération et son retour en France en avion, après trois années d'incarcération en Iran.

Son histoire "digne d'un film" le suivra donc encore longtemps.