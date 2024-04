Lyon : il piège et pourchasse son voleur jusqu’au campement de SDF de la Métropole de Lyon

Un Lyonnais s’est filmé rue du Lac à la Part-Dieu, indiquant ne plus en pouvoir des nombreux vols commis dans sa voiture à chaque fois qu’il la laissait garée ici.

Caché, le jeune homme a donc attendu qu’un individu mal intentionné casse sa vitre pour le frapper et le courser. Et en remontant sa piste, il est arrivé jusqu’au campement de SDF installé au pied de l’Hôtel de la Métropole de Lyon où il a cherché à en découdre avec les migrants.

"C’est bon je sais où il est maintenant, je vais venir ici tous les jours", promet l’auteur de la vidéo. Il regrettait par ailleurs que la vidéoprotection ne serve à rien : "La police ne regarde jamais les caméras quand tu te fais toucher ta voiture. Ils te disent de déposer une main courante. Par contre, si je les tape, bizarrement, toutes les caméras de Lyon seront sur moi".

"Hier c’était la quatrième fois que je me faisais casser la vitre de mon véhicule sur Lyon et voler, après un dépôt de plainte au commissariat de police, des avertissements vers les services compétents, rien ne change, je comprends donc que je dois me faire justice moi même", déclare-t-il sur les réseaux sociaux.