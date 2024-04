Hugo porté disparu à Lyon : un corps aperçu dans la Saône ?

Disparu dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu’il rentrait de soirée, Hugo est toujours activement recherché par ses proches et la police. Le jeune homme de 22 ans avait marché entre un bar des Pentes de la Croix-Rousse jusqu’à Perrache où il vit, et où son téléphone a borné une dernière fois.

Il semblerait toutefois que son périple ait pu s’arrêter au niveau de la place Bellecour.

Les parents d’Hugo annoncent dans la presse lyonnaise que sur les images de vidéosurveillance qui leur ont été montrées par les enquêteurs, on voit l’étudiant traverser la Saône via le pont Bonaparte vers 3h du matin. Puis quelques instants plus tard, les caméras ont capté ce qui ressemble à un corps dans la rivière.

S’agit-il d’Hugo ? Est-il tombé à l’eau tout seul ou bien a-t-il été poussé ? Le maillage en caméras n’est pas suffisant dans le secteur pour le suivre à la trace jusqu’à cette possible chute dans la Saône.

L’enquête se poursuit.