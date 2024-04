"Risques d'intoxication" : un restaurant indien fermé par la préfecture à Lyon

A l'angle de l'avenue Francis-de-Pressensé et de la rue Professeur Beauvisage dans le 8e arrondissement de Lyon, il n'est plus possible d'aller manger au Lyon Tandoori.













Le restaurant indien a été fermé en urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle alarmant de la DDPP. L'établissement a choqué les inspecteurs qui ont relevé des "risques d'intoxication" importants compte-tenu de la présence de blattes, de "mauvaises conditions de stockage et de conservation" des denrées alimentaires et de manquements graves aux règles d'hygiène. Lyon Tandoori 8e ne pourra pas rouvrir ses portes avant d'avoir appliqué une quarantaine de mesures correctives, et convaincu la DDPP à l'occasion d'une nouvelle visite. Parmi ces mesures, il est demandé aux gérants de "cesser l'approvisionnement en viande hachée de bœuf auprès d'un établissement non agréé pour la vente de ce type de produit" ou encore de "cesser la conservation de denrées réfrigérées à températures ambiantes". X