Plus de 20 000 documents à 1 euro : la Bibliothèque de Lyon organise sa grande braderie annuelle ce dimanche

Il risque d'y avoir du monde ce dimanche du côté de la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement. Et pour cause : c'est une grande braderie qui se déroulera toute la journée avec au bout plus de 20 000 documents à saisir, notamment des livres, des CD et des vinyles.

Les prix seront très attractifs puisqu'un livre coûtera seulement... (Lire la suite sur Lyon Femmes)