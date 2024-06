Lyon : le BHNS Part-Dieu <> Sept Chemins déclaré d'utilité publique

Le futur Bus à haut niveau de service (BHNS) entre la Part-Dieu à Lyon et les Sept Chemins à Vaulx-en-Velin a obtenu un feu vert puisque la préfecture du Rhône a acté cette semaine la déclaration d'utilité publique du projet.

Pour rappel, le BHNS Part-Dieu <> Sept Chemins doit réaliser dès 2026 le trajet en 25 minutes tout en desservant le 3e arrondissement de Lyon, Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin sur 19 arrêts. Il doit accueillir 23 700 voyageurs/jour d'ici 2030. La création de huit kilomètres de voie nouvelle est également prévue.

"Le report modal induit par l’arrivée de cette nouvelle desserte structurante et les aménagements cyclables qui l’accompagnent contribueront ainsi à équilibrer les flux, notamment sur la route de Genas et en atténuer les nuisances routières et offriront aux habitants un environnement urbain plus agréable et plus durable", promet le président du Sytral et de la Métropole de Lyon Bruno Bernard.

La dernière génération de trolleys-bus articulés présentant un design proche du tramway sera déployée sur cette ligne de BHNS. "100% électriques et silencieux, ils sont équipés de la technologie IMC (In Motion Charging) qui leur permet de rouler sur 40% de leur trajet en toute autonomie sans ligne électrifiée. L’énergie électrique est stockée dans des batteries embarquées lorsque le trolleybus circule sous les lignes aériennes. Ces trolleybus articulés offriront par ailleurs, une grande capacité de transport et des conditions de voyage optimales aux usagers", explique le Sytral dans un communiqué.