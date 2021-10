Le Sytral dévoile son projet de Bus à haut niveau de service entre Lyon Part-Dieu et les Sept Chemins

Ce mercredi, le Sytral a dévoilé son projet de Bus à haut niveau de service (BHNS) nouvelle génération qui doit relier en 25 minutes Lyon Part-Dieu aux Sept Chemins à Vaulx-en-Velin. La ligne emprunterait la route de Genas sur une grande partie de son parcours pour desservir également Villeurbanne et Bron.

Le BHNS, qui bénéficie de fréquences élevées, d'une capacité d'accueil accrue, de priorité aux feux et d'une voie de circulation réservée comme les tramways, entrerait en service en 2026 pour aider "de nombreux quartiers en profonde évolution" comme la ZAC Grandclément, les Genêts, la ZAC du site de la Clairière, le Terraillon et Gimenez.

Le Sytral entend apaiser la route de Genas pour accompagner le BHNS, avec "la création de traversées piétonnes sécurisées".

Pour Bruno Bernard, président du Sytral, "le BHNS nouvelle génération, comparable à un tramway en termes de performance et d’aménagements, sera non seulement une réelle alternative à la voiture individuelle pour les habitants des communes concernées, mais aussi l’opportunité d’une requalification urbaine qualitative, leur offrant un cadre de vie apaisé et embelli".

Une concertation sera menée du 11 octobre au 19 novembre pour déterminer quel itinéraire choisir entre deux : de la gare Part-Dieu, le BHNS passera, au choix, par l'avenue Georges Pompidou et la rue Frédéric Mistral, ou bien par le boulevard Vivier-Merle et l'avenue Félix Faure pour retrouver la route de Genas.

"Un autre enjeu essentiel du BHNS Part-Dieu-Sept Chemins est la transformation urbaine dont il sera vecteur, indique le Sytral. Dans son sillage, une requalification de façade à façade sera réalisée, renouvelant et embellissant ainsi les espaces publics alentours. Il contribuera aussi à diminuer considérablement la place de la voiture au profit des mobilités douces (piétons et cycles), apaisant et sécurisant les circulations dans les secteurs traversés".

Ce sont 120 millions d'euros qui devront être débloqués pour réaliser cette ligne et ses 15 stations qui pourront transporter 22 000 voyageurs par jour d'ici 2030.