BHNS Part-Dieu-Sept-Chemins : un accès "rapide" à la Part-Dieu via l'avenue Felix Faure ?

photo d'illustration - Lyonmag.com

Le Sytral a présenté ce jeudi le résultat de la concertation publique menée pour connaitre l'opportunité et l'attractivité de la création de la ligne de bus à haut niveau de service entre les Sept-Chemins, dans l'Est Lyonnais, et le quartier de la Part-Dieu.













"Les participants ont perçu le projet comme une opportunité d’améliorer leur cadre de vie, à travers des objectifs de requalification des rues empruntées par le tracé. Cette amélioration du cadre de vie a souvent été décrite comme un besoin urgent, notamment pour la route de Genas, avec la nécessité de sécuriser les cheminements et les traversées pour les piétons et les vélos", explique le Sytral. L'amplitude horaire importante, de 4h30 à 00h30, et une fréquence de l'ordre de 7 minutes en heure de pointe, dans un matériel roulant spacieux et confortable semblent aussi avoir été plébiscités par les riverains. "Près de70 % des personnes ayant répondu au questionnaire envisagent d’être usagers de cette future ligne", se réjouit le Sytral. Concernant le tracé, deux variantes avaient été proposées, et c'est celle passant par l'avenue Félix Faure qui a recueilli d'avantages de suffrages. C'est ce tracé qui sera donc soumis au vote des élus ce mercredi. "A l’issue de la concertation, le tracé de référence est jugé cohérent dans son ensemble. D’une part, la desserte de quartiers considérés comme peu desservis aujourd’hui a été appréciée. Les secteurs de Montchat et Maisons Neuves ont particulièrement été cités. D’autre part, l’accès au centre commercial de Sept-Chemins tout comme l’accès rapide pour les

habitants de l’Est lyonnais à Part-Dieu ont été considérés comme des atouts du projet", a précisé le syndicat qui gère les TCL. Le choix du tracé définitif ouvre ainsi une nouvelle phase d’études qui va permettre d’affiner le projet via un dispositif de concertation continue dans l’objectif d’aboutir à un projet partagé, consolidé et adapté au territoire. Dès septembre 2022, à la suite des compléments d’études réalisés par le maître d’œuvre, des rencontres seront organisées pour initier la concertation continue. Le projet sera ensuite soumis à enquête publique mi-2023, avant une mise en service espérée en 2026. X