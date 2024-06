Des centaines de personnes pour la venue de Lacrim à Lyon

Après avoir été annoncée il y a trois jours, la présence de Lacrim dans le 8e arrondissement de Lyon a été perçue comme un évènement de masse. En effet, ce mercredi 19 juin, environ 300 personnes se sont pressées devant le centre social de Mermoz.

Le rappeur originaire du Val-de-Marne a passé beaucoup de temps avec ses fans à prendre des photos et des dédicaces. Vers son stand de dédicaces, on pouvait également acheter des CD, et aussi des t-shirts a l’effigie du dernier album.

Pour finir, une scène était présente où des artistes originaires de Lyon et sa banlieue tels que Many GT (Les Daltons) avec qui Lacrim a déjà fait un featuring, ou Sasso. Puis après le passage de ces rappeurs, Lacrim a pu se produire à son tour.

Aucun débordement n'a été à signaler.