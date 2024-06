"La flamme est chez nous" : Neuville-sur-Saône vit son moment olympique

Car la flamme olympique y a été allumée, avant un parcours dans la commune, applaudi par des dizaines de personnes venues braver les averses. Entre la pluie et un malaise, les festivités n’ont pas débuté sous les meilleurs auspices sur la place du 8 mai, mais les Neuvillois trépignaient d’impatience.

"Ne poussez pas, les enfants veulent voir aussi", s’indigne une mère de famille, "Baissez-vous, on ne voit rien derrière", rétorque une autre, téléphone en main prête à faire photographies et vidéos.

La flamme allumée avec quelques minutes de retard, la logistique oblige, la foule s’empresse de la suivre. Après avoir passé les camions de CRS, la gendarmerie à moto et la police municipale, c’est presque un film apocalyptique qui se déroule. Ça court, ça crie, ça se pousse, tout le monde veut repartir avec son souvenir de ce relai de la flamme olympique.

Après avoir longé le quai Armand Barbès acclamé par la foule, la flamme a fini son périple d’1,5km dans les usines Sanofi pour une cérémonie privée. Sur le parvis de l’usine, les dix relayeurs tous employés chez Sanofi ont été accueillis par une ola de leurs collègues.

Une fierté pour les habitants

Si Neuville-sur-Saône a le droit au passage de la flamme olympique ce vendredi, contrairement à Lyon ou au reste du département et de la Métropole, c’est en raison du choix de Sanofi, partenaire officiel de Paris 2024, de retenir la commune rhodanienne et de payer sa venue pour remercier ses salariés.

Un choix soutenu par les habitants de la commune : "Merci Sanofi. Le financement ne parait pas normal mais grâce à eux la flamme est chez nous", explique fièrement Josie qui habite à Neuville depuis plus de 35 ans.

"On a réussi à avoir la flamme sans que la commune n’ai eu à payer. C’est une bonne chose pour Neuville", se réjouit Christophe qui a assisté au relais de la flamme depuis son balcon.

"C’est une très belle surprise et une excellente nouvelle pour Neuville. Je remercie chaleureusement Sanofi et sa Présidente d’avoir retenu Neuville pour accueillir la Flamme, et d’avoir décidé de partager cet évènement unique avec la population en empruntant l’espace public. Ce Relais de la Flamme sera l’occasion, je l’espère, d’organiser une grande fête du sport à Neuville ; je ne doute pas que les associations sportives neuvilloises, nombreuses et dynamiques, sauront se saisir de cet évènement pour en faire un grand succès populaire", avait réagi en janvier dernier le maire de Neuville-sur-Saône, Eric Bellot.