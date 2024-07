Législatives : que retenir de ce premier tour dans le Rhône

1ère circonscription (ouest et sud de la ville de Lyon) :

Anaïs Belouassa-Cherifi, porte-étendard du Nouveau Front Populaire, a bénéficié d'une forte dynamique et pris une avance significative dès le premier tour avec 42,4% des voix. Derrière elle, le député sortant de la majorité présidentielle, pourtant implanté, Thomas Rudigoz, n'a recueilli que 29,72% des suffrages.

Laurent Mouton, représentant du Rassemblement National, arrive en troisième position avec 18,1% des voix, se qualifiant ainsi pour une triangulaire déterminante dans une circonscription où les groupes d'extrême-droite sont particulièrement connus pour leur violence, notamment dans le Vieux Lyon et ont dû se réjouir des résultats de dimanche.

Cette configuration semble jouer en faveur de la candidate insoumise, la dynamique Anaïs Belouassa Chérifi, qui apparaît comme la grande favorite pour le scrutin de dimanche prochain. La présence du RN réduit les perspectives de Thomas Rudigoz, qui semble manquer de réserves électorales pour défendre son siège acquis en 2017 et a troqué ses affiches avec Emmanuel Macron pour le visage de Gabriel Attal.

2ème circonscription (Duchère, Vaise, Croix-Rousse, nord de la Presqu’ile) :

La victoire au premier tour semblait presque acquise pour Boris Tavernier. Dans la 2e circonscription du Rhône, le candidat du Nouveau Front Populaire a largement dominé le scrutin avec 49,65% des voix dans une circonscription très favorable à la gauche. Il a distancé largement Loïc Terrenes de Renaissance, qui a obtenu 25,12%, et Anaëlle Bisleau du Rassemblement National, créditée de 14,3% (sérieux si même dans cet endroit de France une inconnue totale du RN qui n'a pas fait le respect aux électeurs d'une campagne tutoie les 15%, où va-t-on ?)

3ème circonscription (Guillotière, Jean Macé, Monplaisir, Préfecture) :

Marie-Charlotte Garin, députée sortante, est réélue dès le premier tour dans la 3e circonscription du Rhône. Avec 51,51% des voix, la candidate écologiste du Nouveau Front Populaire s'impose largement, reléguant Clara Eynaud-Lassalle, envoyée au casse-pipe par Renaissance depuis que le parti présidentiel s'est rendu compte que la circonscription, auparavant détenue par l'élu macroniste Jean-Louis Touraine, qui y avait délogé la droite traditionnelle, était devenue ingagnable.

Clotilde Morin, représentante du Rassemblement National, a obtenu 14,74% des voix, tandis que Béatrice de Montille, des Républicains, présentée depuis pas mal d'années comme l'espoir de demain de la droite à Lyon, a recueilli 8,29% des suffrages. Une victoire nette et sans appel pour Marie-Charlotte Garin dans cette circonscription qui devient la première femme élue au premier tour de l'histoire de Lyon. Et la première représentante de la gauche de la 5e République à l'être aussi. Une victoire dont elle n'arrivait dimanche pas à goûter la pleine saveur devant la situation nationale.

4ème circonscription (Lyon 6e et une partie du 3e) :

La candidate du Nouveau Front Populaire, Sandrine Runel, qui se présentait dans la circonscription la plus compliquée pour le Nouveau Front Populaire, a recueilli le plus de voix ce dimanche soir. Au premier tour des élections législatives, elle s'est placée en tête avec 38% des suffrages. Derrière elle, la députée sortante de la majorité présidentielle, Anne Brugnera, a obtenu 31,03% des voix.

Yannick Chaumont, du Rassemblement National, arrive en troisième position avec 17,91%.

Le second tour se profile comme une triangulaire dans la 4e circonscription du Rhône. Dimanche prochain, la redistribution des voix de droite pourrait avantager Anne Brugnera ou le candidat du RN. Dans ce dernier cas, cela ouvrirait un boulevard à la socialiste Sandrine Runel, dont le profil tout sauf extrémiste, est difficile à diaboliser pour la candidate d'Emmanuel Macron. L'adjointe au Maire de Lyon dispose d'une solide dynamique et pourrait être la première élue de gauche à remporter cette circonscription taillée à l'origine pour être remportée facilement par la droite.

5ème circonscription (Caluire, Monts d’Or, Val-de-Saône) :

La députée sortante du MoDem, Blandine Brocard, est arrivée en tête avec une nette avance, obtenant 32,23% des voix. Elle devance le socialiste Fabrice Matteucci, qui s'est qualifié avec brio pour le second tour avec 26,48% des suffrages, malgré la campagne intensive menée par une machine de guerre pour le candidat LR Bastien Joint.

Il y aura également une triangulaire puisque Sasha Bitoum, représentante du Rassemblement National, a réussi à se qualifier avec 25,16% des voix, malgré une campagne inexistante, confirmant qu'en politique l'absence de travail paie trop souvent. Dimanche prochain, cette triangulaire promet d'être déterminante pour l'avenir politique de la circonscription.

6ème circonscription (Villeurbanne) :

Dans la 6e circonscription du Rhône, le député insoumis sortant Gabriel Amard a logiquement pris la tête ce dimanche lors du premier tour des élections législatives. Avec 46,29% des voix, il devance largement l'ancien maire socialiste Jean-Paul Bret, qui partait en dissident et a obtenu 19,94%. La candidate du Rassemblement National, Délia Agus a récolté 18,94% des suffrages, mais n'a, de justesse, pas atteint le seuil de 12,5% des inscrits, l'excluant d'une éventuelle triangulaire.

Le chatoyant Marc Fraysse, ancien député et candidat LR, a quant à lui obtenu 12,29% des voix.

Le second tour opposera donc Gabriel Amard à Jean-Paul Bret, deux figures de la gauche qui entretiennent des relations tendues, promettant un duel âpre et décisif dimanche prochain. Un duel qui préfigure aussi de nouveaux rapports de forces possibles à Villeurbanne, Jean-Paul Bret prônant une affirmation plus grande du parti socialiste , accusant son successeur Cédric Van Styvendael, de sacrifier le parti à la rose sur le front de l'union de la gauche.

7ème circonscription (Rillieux, Vaulx, Bron) :

Ce dimanche, la gauche était largement en tête dans la 7e circonscription du Rhône. Abdelkader Lahmar, le candidat de la société civile investi par la France Insoumise pour le Nouveau Front Populaire, est arrivé en tête avec 46% des voix. Il devance le député sortant Horizons, Alexandre Vincendet, qui a obtenu 27,05% des suffrages, suivi de près par le candidat du Rassemblement National, Cédric Pignal, avec 21,28%.

Ainsi, une triangulaire se profile dans la 7e circonscription, avec un rapport de forces très favorable pour Abdelkader Lahmar. Hélène Geoffroy, la maire PS de Vaulx-en-Velin, avec qui il n'entretient pas toujours les meilleurs rapports, lui a apporté hier soir un soutien sans équivoque. A noter aussi l'effondrement de LR, qui est passé en 2 ans de la conquête de la circonscription à moins de 4%....

8ème circonscription (Nord-ouest lyonnais, Ecully, Lentilly l’Arbresle, Tarare) :

Ce dimanche, un scénario assez exceptionnel s'est produit au premier tour des élections législatives dans le Rhône.

Dans la 8e circonscription, quatre candidats se sont qualifiés pour le second tour, conduisant ainsi à une quadrangulaire, sauf désistements. Le candidat du Rassemblement National, Jonathan Gery, est arrivé en tête avec 33,46% des voix. Il est suivi par la socialiste et républicaine Anne Reymbaut avec 22,75%, qui réalise un exploit dans cette circonscription pas simple.

Dominique Despras du MoDem avec 21,18%, et enfin Nathalie Serre des Républicains avec 20,6%. Despras, à l'heure où j'écris ces lignes, crache au visage de son parti en refusant la consigne de François Bayrou de faire front républicain face au RN. Espérons que cet homme habituellement raisonnable retrouve ses esprits. Et la réactionnaire élue antiavortement Nathalie Serre, sortante LR, et arrivée seulement 4e, ne devrait pas se retirer.

9ème circonscription (Villefranche, Beaujolais) :

L'universitaire Patrick Louis, soutenu par le Rassemblement National et Marion Maréchal, arrive en tête dans le Beaujolais avec 35,41% des voix. C'est une figure historique de la droite radicale lyonnaise qui pourrait ainsi rentrer à l’Assemblée nationale. Il devance le député sortant des Républicains, Alexandre Portier, qui obtient 25,41%.

Le candidat du Nouveau Front Populaire, Jean-Henri Soumireu-Lartigue, a recueilli 23,25% des suffrages. Un très bon score dans une circonscription difficile par ce passionné d'agriculture bio. Toutefois, il devrait sans doute se retirer au second tour, influençant ainsi la dynamique de cette élection.

10ème circonscription (Brignais, Chaponost, Irigny, Millery…) :

Les résultats du premier tour des législatives dans la 10e circonscription du Rhône montrent une compétition serrée entre les candidats Renaissance et Rassemblement National.

Le député sortant, Thomas Gassilloud, a obtenu 32,54% des voix, devançant de peu la candidate du RN, Cécile Patout, qui a recueilli 31,15% des suffrages sans absolument bosser pour cela.

La candidate du Nouveau Front Populaire, la socialiste Florence Perrin, arrive en troisième position avec 23,64% des voix après une campagne qu'elle sera partie chercher avec énergie et volonté, même si l'élan RN au niveau national ne lui permet pas d'accrocher le second tour comme avait pu le faire Michèle Edery en 2022. Son retrait républicain et responsable devrait permettre de faire barrage à l'extrémisme et à la fainéantise.

11ème circonscription (Givors et sud-ouest lyonnais) :

L'avocat parisien LR-RN et ex macroniste et ex UMP Alexandre Humbert Dupalais, est arrivé en tête avec 36,81% des voix. Il a tenté maladroitement en arrivant à Lyon et sortant de son TGV de mentir dimanche en prétendant que la droite se ralliait à lui avant de faire machine arrière devant l'indignation de LR.

Il a devancé le député sortant Renaissance, Jean-Luc Fugit, qui a obtenu 26,93% des suffrages. Le candidat du Nouveau Front Populaire, Abdel Youfsi, est troisième avec 22,87% des voix s'est retiré pour faire barrage au danger du RN (contrairement au macroniste Despras dans la 8e que nous avons cité plus haut). Renaud Pfeffer le très apprécié maire LR de Mornant a appelé à voter pour Jean-Luc Fugit, lui aussi pour faire barrage au colonialisme parisien et à l'extrémisme.

12ème circonscription (Tassin, Sainte-Foy, Oullins, ouest lyonnais) :

La candidate du Nouveau Front Populaire, Lucie Gaillot-Durand, médecin issue de la société civile et investie par les écologistes, est arrivée en tête du premier tour des élections législatives avec 30,2% des suffrages. Le travail de ses armées de militants, son engagement contre les PFAS ont payé.

Elle devance de peu le député sortant Renaissance, Cyrille Isaac-Sibille, qui a obtenu 28,97% des voix et qui a souvent paru faire campagne très seul.

La candidate du Rassemblement National, Clémence Luisier, se qualifie également pour le deuxième tour en arrivant troisième avec 24,96% des voix sans faire là non plus l'aumône d'aller à la rencontre des électeurs...Pourquoi travailler si on peut tout avoir sans rien faire ?

13ème circonscription (Décines, Meyzieu, est lyonnais) :

Tiffany Joncour (RN) a obtenu 36,35% des voix. C'est une circonscription où les scores du RN sont élevés, c'est aussi une des rares dans lesquelles le parti créé par Jean-Marie Le Pen a fait campagne réellement.

Le candidat du Nouveau Front Populaire, Victor Prandt, se place en deuxième position avec 26,23% des suffrages, devançant la députée sortante de Renaissance, Sarah Tanzilli, qui a recueilli 24,21%. Sarah Tanzilli, plus responsable que Monsieur Despras dans la 8e circonscription (oui je me répète mais c'est délirant cette histoire) lui aussi macroniste, a décidé de se désister. Incarnant l'honneur de la république. Merci Sarah.

Le candidat des Républicains, ex-député de la circonscription Philippe Meunier, arrive loin derrière avec 9,9% des voix. Victime d'un climat local qu'il a contribué à extrémiser disent certains.

14ème circonscription (Vénissieux, St-Fons, une partie de St Priest) :

Idir Boumertit est arrivé en tête du premier tour des élections législatives avec 48,78% des voix, frôlant la réélection dès le premier tour. Le député sortant de La France Insoumise devance le candidat du Rassemblement National, Cédric Mermet, qui a obtenu 28,21% des suffrages. Dimanche prochain le solide député de Vénissieux devrait logiquement battre le candidat RN, résident des quartiers les plus bourgeois du centre-ville de Lyon et qui n'a pas fait campagne.