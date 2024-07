Législatives : pas de quadrangulaire dans la 8e circonscription du Rhône, Dominique Despras se retire

Ce mardi soir, date limite pour le dépôt des candidatures, Dominique Despras a finalement renoncé et s'est retiré de la course.

Le candidat MoDem l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Pourtant arrivé 3e au premier tour avec 21,18% des voix, il devait batailler ce dimanche avec Jonathan Gery du RN (33,46%), Anne Reymbaut du NFP (22,75%) et la députée sortante LR Nathalie Serre (20,66%).

Depuis le soir du 1er tour, Dominique Despras et Nathalie Serre subissent un important pressing de la part de la gauche, qui réclamait leur retrait pour permettre à Anne Reymbaut d'avoir de meilleures chances de battre le RN.

Jusqu'au bout, l'agriculteur a refusé, expliquant que sa 3e position dans une quadrangulaire, avec seulement 1210 voix de moins que la candidate socialiste, devait lui permettre de tenter sa chance. Mais à force d'être bombardé de messages, y compris d'élus locaux, Dominique Despras a cédé dans la dernière ligne droite.

"Force est de constater, depuis le premier tour, que nous représentions, avec ma suppléante, la seule force capable de remporter cette élection qui doit redonner une voix à notre circonscription. Or, il apparaît qu’aujourd’hui, Nathalie Serre, qui est arrivée en 4ème position, a pris la décision déraisonnable et dangereuse, de se maintenir au second tour. Les candidats de la gauche ont pris la même décision. Parce que nous conservons un esprit de responsabilité et un esprit républicain, nous avons décidé de retirer notre candidature", écrit Dominique Despras, qui ne donne pas de consigne de vote, sinon celle de "faire le bon choix dimanche" à l'occasion de la triangulaire entre le RN, le NFP et LR.