Sondage radio à Lyon : France Inter et France Info largement en tête

Cette semaine, les fameuses audiences sont tombées. Et Médiamétrie proposait ses sondages réalisés sur la période 2022-2024.

France Inter et France Info sont largement en tête dans l'agglomération, avec respectivement 16,1% et 11,9% d'audience. Le troisième, RTL, n'obtient que 7,5%.

Les radios locales ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu, à l'instar de Radio CAPSAO (0,7%) ou Lyon 1ère (0,1%). Même Radio Scoop poursuit sa dégringolade (5,2%, contre 8,5% en 2016).

Les meilleures progressions sur cette période 22-24 à Lyon sont à mettre au crédit de France Culture (+0,7), NRJ (+0,6), France Inter (+0,5) et Radio Salam (+0,4).

A contrario, certaines stations ont connu un sacré gadin, à l'instar de Fun Radio et RFM (-0,6).

Sur la base de ces chiffres déterminants, les radios vont devoir ajuster leurs grilles en vue de la saison prochaine dès septembre.

Classement des 15 premières radios sur l’agglomération lyonnaise (Sondage Médiamétrie, Médialocales 2022-2024, AC en pénétration, 13 ans et plus, 5h/24h)

1. France Inter 16,1% (+0,5)

2. France Info 11,9% (-0,4)

3. RTL 7,5% (-0,4)

4. RMC 6,5% (-0,2)

5. Radio Scoop 5,2% (-0,4)

6. Nostalgie 4,7% (0)

7. Skyrock 4,5% (-0,2)

8. NRJ 4,2% (+0,6)

9. France Culture 4,2% (+0,7)

10. Europe 1 4,1% (-0,3)

11. Cherie FM 3,3% (+0,1)

12. RTL2 3,3% (-0,4)

13. Rire et Chansons 2,9% (+0,2)

14. Fun Radio 2,8% (-0,6)

15. Jazz Radio 2,7% (+0,1)