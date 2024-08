Lyon : ce célèbre magasin de skateboard en centre-ville met la clé sous la porte après 32 ans d’activité

Ce week-end, c’est un temple du skateboard lyonnais qui a fermé ses portes. Le magasin ABS (Ainay Board Shop), situé rue Sainte-Hélène dans le 2e arrondissement de Lyon, a définitivement fermé après 32 ans d’activité. L’annonce a été faite ce samedi sur le compte Facebook du shop lyonnais, par messages distincts : "Peut-être le 10 000e jour d’ouverture, certainement le dernier… Fermeture définitive du shop de Lyon. Merci à tous".

Le gérant du magasin David Grataloup a estimé à nos confrères du Progrès qu’il "était temps d’aller voir autre chose", et évoque une transformation de la Presqu’île : "Le centre-ville a trop changé. C’est une nouvelle enseigne historique lyonnaise qui ferme après Benoît Guyot, Adrien aussi, Toto Textile qui va mal…". En effet, depuis plusieurs années, le centre-ville de Lyon se voit davantage occupé par des grandes chaînes commerciales, rendant de moins en moins possible la survie et l’implantation des petits commerces indépendants.

Après la fermeture de son bastion lyonnais, la marque ABS conserve néanmoins ses adresses de Grenoble et d’Annecy.