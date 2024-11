Qui était Joseph Sève, le Lyonnais devenu pacha égyptien ?

Joseph Sève est né à Lyon dans le quartier des Terreaux le 19 mai 1788. Il est issu d'une famille lyonnaise modeste, son père, Anthelme Sève, est un petit chapelier et sa mère, Antoinette Juillet, est brodeuse.

Il a tout juste un an lorsque la Révolution éclate. Mis en sécurité chez ses grands-parents maternels à Fontaines-Saint-Martin dans le Val de Saône, il est un garçon turbulent, solide, pas vraiment doué pour les études.

C'est tout naturellement que Joseph Sève se destine à travailler avec son père, devenu entretemps patron de plattes, ces bateaux lavoirs ancrés au port des Cordeliers sur le Rhône.

Mais le garçon rêve d'aventure. Pour essayer de le mater, son père le fait embarquer comme mousse sur une frégate à Toulon en 1799. Il n'a que 11 ans, et va passer les quatre années suivantes à naviguer en Méditerranée, où son esprit d'initiative lui vaudra d'être apprécié par ses chefs et ses camarades.

Il s'engage alors pour dix ans dans l'artillerie de la marine. A 15 ans, il est aspirant canonnier dans la Grande armée de Napoléon. Et en octobre 1805, il aurait participé à la bataille de Trafalgar. Les preuves manquent sur sa réelle présence, même si ses états de service évoquent une blessure par un coup de hache d'abordage.

En 1809, il est gravement blessé en sauvant la vie de son colonel encerclé par l'ennemi. Cet acte de bravoure change sa vie, car le colonel Philippe-Paul de Ségur, devenu général-comte, ne cessera alors de le protéger. Et ce, malgré le tempérament de bagarreur de Joseph Sève qui lui vaudra des ennuis avec sa hiérarchie.

Soldat respecté par Napoléon en personne

En septembre 1812, le Lyonnais est blessé à la jambe au cours de la bataille de la Moscowa et traversera miraculeusement deux mois plus tard la Bérézina lors de la campagne de Russie de l'armée napoléonienne.

Son courage et sa détermination ne passent pas inaperçus. En 1813, après s'être distingué à la bataille de Bautzen, Napoléon en personne tient à le rencontrer pour le récompenser. "Voilà donc cette mauvaise tête dont on m'a si souvent parlé", lui lance l'empereur. Et Joseph Sève lui a fait une réponse qui résume parfaitement le personnage : "Si votre Majesté n'avait pas autre chose à me dire, ce n'était pas la peine de me déranger".

Malgré l'affront devant le reste des troupes, Napoléon ne peut pas se permettre de sanctionner Sève car il a trop besoin de soldats de sa trempe.

Devenu lieutenant dans le 14e régiment de chasseurs à cheval, le Lyonnais réussit à faire prisonniers un groupe de cosaques en mars 1814. Et si Napoléon abdique un mois plus tard à Fontainebleau, Joseph Sève participe aux "Cent jours" et à la bataille de Waterloo avec le grade de capitaine.

Comme la plupart des officiers de Napoléon, il doit quitter l'armée après Waterloo. Le voilà en demi-solde, une retraite forcée avec seulement la moitié de son salaire.

Il multiplie alors les petits boulots pour gagner de l'argent. Et part à Milan comme représentant d'une maison de commerce lyonnaise.

C'est à ce moment compliqué de sa vie que le comte de Ségur, son protecteur, va lui renvoyer l'ascenseur. Sur les bons conseils de ce dernier, le vice-roi d'Egypte Mehemet Ali accepte de confier à Sève le poste d'instructeur militaire de l'armée égyptienne.

L'ancien capitaine de l'armée napoléonienne devient un mercenaire, car il est vraiment militaire dans l'âme. D'ailleurs, un certain nombre d'officiers monnayeront aussi leurs services et leur expérience à des pays étrangers. Ce fut le cas du général Michel Silvestre Brayer, commandant de la place de Lyon en 1815, qui participa à la guerre d'indépendance au Chili.

Le prince d'Egypte

En Egypte, depuis l'expédition de Bonaparte en 1798-1799, la France jouit d'un important prestige auprès de la population et des élites. Dominés par les Turcs depuis près de 300 ans, ils se sont rebellés sur impulsion de Mehemet Ali. Le chef de l'armée a renié le pouvoir du sultan de l'empire ottoman et s'est fait reconnaître pacha et vice-roi.

Et pour assoir son pouvoir, il a besoin de troupes organisées et disciplinées. D'où son appel à Joseph Sève, alors âgé de 32 ans.

Il a un physique classique de baroudeur : visage carré, teint mat, yeux bleus, allure martiale. Joseph Sève n'est pas particulièrement intelligent mais il a une grande faculté d'adaptation et d'intégration. Très vite, il va se sentir à l'aise au milieu des souks et des mosquées.

Pour encadrer les fellahs qui constituent le gros de l'armée égyptienne, le Lyonnais décide de constituer un corps d'officiers formés avec les méthodes de la Grande armée de Napoléon : rigueur, compétence, discipline… Son prestige et son physique font de lui l'homme fort du pouvoir militaire local.

Marié à la grecque Sida Myriam Hanem, père de trois enfants, il est devenu un aventurier célèbre et richissime. Sa famille s'installe dans un somptueux palais près du Caire.

Malgré ses résultats probants et l'adhésion de ses hommes, Joseph Sève se fait des ennemis. Des mamelouks, cette milice composée d'esclaves affranchis, s'opposent à ses réformes et tentent de l'assassiner. Les imams et les mollahs voient également d'un très mauvais oeil le fait qu'un chrétien ait du pouvoir sur des musulmans.

Joseph Sève se convertit toutefois à l'islam, considérant que l'Égypte était son nouveau pays et qu'il devait adopter les coutumes locales. Il se fait alors appeler Soliman.

Les résultats sont probants pour l'armée égyptienne. En 1824, à l'occasion de l'insurrection de la Grèce contre l'empire ottoman, toute l'Europe envoie des volontaires combattre les Turcs. Ces derniers sont obligés de demander l'aide de l'armée de Mehemet Ali. Et en seulement deux ans, les troupes commandées par Soliman arriveront à reconquérir la Grèce.

Il sera récompensé en obtenant le titre de bey et le grade de général. Puis en 1833, alors que la Grèce a retrouvé son indépendance quatre ans plus tôt sous la pression des pays européens, il devient généralissime de l'armée égyptienne.

D'autres conquêtes sont menées par Soliman Bey. Car à partir de 1832, le sultan Mahmoud est de plus en plus affaibli. Et Mehemet Ali entend en profiter pour étendre son territoire. Il charge le Lyonnais de la conquête de la Syrie. A Homs, grâce à son artillerie, il met en déroute 60 000 Turcs et n'accuse que 2000 morts.

Accueilli en héros à son retour en Egypte, il est nommé pacha le 2 mai 1833. C'est la fonction la plus élevée dans une province ottomane.

Sur sa lancée, Soliman Pacha va conquérir la Palestine.

Mais à partir de 1836, les Turcs font à leur tour appel à des Européens pour réorganiser leur armée. A l'isntar du futur maréchal prussien Helmuth Karl Bernhard von Moltke, qui vaincra la France en 1870.

Soliman Pacha est ainsi battu près d'Alep par la cavalerie turque, les fameux Bachi-bouzouks. Et les Egyptiens sont obligés d'évacuer la Syrie et la Palestine, tout en résistant du côté est de l'Euphrate. C'est le roi de France Louis-Philippe qui jouera le rôle de médiateur, permettant de trouver un accord. L'Egypte accepte de renoncer à Damas et Jérusalem, mais Mehemet Ali obtient la souveraineté héréditaire sur sa région autonome de l'empire ottoman.

Le mercenaire devient bâtisseur

Malgré sa nouvelle vie égyptienne, Soliman Pacha n'oublie pas son pays. Dès 1829, il obtient de Mehemet Ali qu'il fasse cadeau à la France de l'obélisque de la place de la Concorde. Puis il convainc à nouveau le dirigeant de faire appel aux Français pour moderniser le pays. Des canaux sont alors creusés, des routes tracées et l'industrie se modernise, tout comme l'agriculture. L'économie égyptienne devient dynamique, et la population passera de 2 millions à 10 millions d'habitants en moins d'un siècle.

Parmi les Français venus sur place pour développer l'Egypte, Ferdinand de Lesseps, consul au Caire. Il pilotera la gigantesque opération de la construction du canal de Suez. Très bon ami de Soliman Pacha, il partage avec lui son envie de moderniser le pays.

Le Lyonnais n'oublie pas son pays, ni ses racines. Il continue à correspondre avec sa famille restée à Lyon.

Et en 1845, il profite de la tournée en Europe du fils de Mehemet Ali, Ibrahim, pour revenir en France. Le 30 mai, il est fait grand officier de la Légion d'honneur par Louis-Philippe en personne. Et le roi lui propose de réintégrer l'armée française avec le grade de général.

Soliman Pacha se fend alors d'une réplique dont il a le secret : "J'ai été repoussé par la France et recueilli par l'Egypte, je resterai égyptien".

Avant de regagner son nouveau pays, il descendra à Lyon pour rester un temps avec ses proches.

En 1854, son protecteur Mehemet Ali meurt à 80 ans. Cela ne remet pas en cause le statut du Lyonnais qui garde une influence importante en Egypte. Il décède toutefois à son tour le 11 mars 1860 à l'âge de 71 ans, terrassé par une crise cardiaque.

Sa mort a été l'objet d'un véritable deuil national. Ses enfants lui élèveront un mausolée et une statue sur une place du Caire. Statue qui fut déboulonnée par Nasser après la crise de Suez en 1956.

L'arrière-petite fille de Soliman Pacha fut l'épouse du roi Fouad et donc la mère du dernier roi d'Egypte Farouk, renversée par Nasser en 1952.

A Lyon, Joseph Sève est mal connu. Malgré son rôle exceptionnel dans l'histoire militaire de France et d'Egypte, il n'a qu'une petite rue à son nom (rue Général-de-Sève) sur les pentes de la Croix-Rousse et un buste dans le jardin de la préfecture.