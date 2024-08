ASVEL : passé par la NBA, Théo Maledon fait son retour à Villeurbanne

L’ASVEL tient une nouvelle recrue ! Théo Maledon vient de s’engager avec le club villeurbannais ce mercredi, et signe un retour au club quatre ans après son départ vers les Etats-Unis. "Son retour marque le coeur de notre projet pour le club et témoigne de notre confiance dans une équipe équilibrée, alliant expérience et jeunesse !", se réjouit le président délégué de l’ASVEL Gaëtan Muller.

"Je suis convaincu que Théo n’a pas encore atteint son plein potentiel, et il aura l’occasion de le montrer cette saison dans un environnement qu’il connaît parfaitement", a réagi à son tour le coach de l’équipe première Pierric Poupet.

En effet, Théo Maledon revient sur une terre qui ne lui est pas inconnue. Le natif de Rouen avait décidé sept ans plus tôt de finir sa formation à l’ASVEL en provenance de l’INSEP. Il avait ensuite pris part au doublé coupe-championnat de 2019, avant d’être drafté en NBA un an plus tard.

Après des passages plus ou moins fructueux dans les franchises d’Oklahoma City, aux Hornets de Charlotte puis aux Suns de Phoenix, avec des prêts intercalés en ligues mineures, Théo Maledon avait choisi de se relancer cette année à Sioux Falls, qui évolue également dans le championnat secondaire.

De retour dans le Rhône pour se relancer, Théo Maledon est la quatrième recrue estivale de l’ASVEL, après les arrivées de Neal Sako, Melvin Ajinca et Mbaye Ndiaye.