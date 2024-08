Propos racistes de Bassem Braïki : un groupe d’associations de défense des populations noires saisit la justice

La tourmente autour du blogueur vénissian Bassem Braïki ne semble pas retomber. Après avoir tenu des propos racistes lors d’un live sur X, déclarant "À Lyon, sur des lampadaires, ils seraient en train de pendre" au sujet de personnes noires s’en prenant à la communauté maghrébine. Après republication du moment précis, une vague d’indignation avait suivi de la part des internautes.

Et ce vendredi, c’est une fédération d’associations qui prend le relais. Il s’agit du Conseil représentatif des associations noires (CRAN), qui souhaite que l’affaire se règle sur le terrain judiciaire, en décidant de "saisir le Procureur de la République pour incitation à la haine raciale, au meurtre et l’apologie d’un crime contre l’humanité en raison de l’origine et du phénotype afin que le énième discours de haine de Bassem ne reste pas impuni", affirme le groupe d’associations dans un communiqué.

Par la voix de son porte-parole Thiaba Bruni, le CRAN espère de lourdes sanctions envers l’animateur de la Radio Hlib : "Ces propos nauséabonds, faisant référence à l’une des plus sombres périodes de l’histoire américaine où les Noirs étaient pendus en place publique, sont abjects et inacceptables. (…) Ils constituent, ni plus ni moins, une apologie à un crime contre l’humanité passible de 7 ans de prison et de 100 000 euros d’amende".

Le silence de Gérald Darmanin et Aurore Bergé pointé du doigt

L’association s’est également étonnée du silence des politiques au sujet de ces propos, qui ont pourtant été vus et entendus des millions de fois sur le réseau social X. Elle appelle notamment la préfecture de Lyon et le ministère de l’Intérieur à "prendre leurs responsabilités", Gérald Darmanin et Aurore Bergé (ministre en charge de la lutte contre les discriminations) en tête, dont le "silence assourdissant" est considéré comme "incompréhensible et déplorable".

Lancé dans son action, le CRAN a également sollicité un avocat américain dans une ambitieuse action de groupe entreprise contre X (ex-Twitter), après que Bassem ait utilisé une photo d’illustration d’une femme noire pendue pour accompagner ses propos.

Le collectif a également remercié le député LFI Antoine Léaument pour avoir condamné les propos de Bassem. Pas de mot cependant pour un autre député LFI, le Lyonnais Raphaël Arnault, qui avait également condamné ces dires via un thread sur X.

Reste à savoir si cet appel général envers les institutions contribuera à faire sortir d’autres politiques de leur silence. Et à faire basculer ce scandale en justice…