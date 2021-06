"Bassem Braïki, l'influenceur raciste" : le blogueur de Vénissieux veut porter plainte contre Charlie Hebdo

Paru dans l'édition du 9 juin de l'hebdomadaire satirique, l'article accuse le bloggeur de Vénissieux de jouer un rôle dans "le racisme latent entre les communautés noire et arabe" à l'origine, notamment de l'agression d'un livreur Uber Eats le 30 mai dernier en région parisienne : "dans cette course à qui sera le plus nauséabond, un nom revient souvent : celui de Bassem. Qui est cet homme, soupçonné par les internautes d’avoir pu influencer le discours de Mourad (l'agresseur du livreur, NDLR) ?"

"Bassem est surtout sur le devant de la scène pour ses prises de position racistes et homophobes. S’il s’est fendu d’une vidéo en réaction aux propos racistes de Mourad, qualifiant ce dernier de salope, des internautes n’ont pas manqué de ressortir certaines de ses allégations concernant les personnes noires, l’accusant d’avoir engendré ce type de comportement", peut-on notamment lire dans Charlie Hebdo.

De quoi faire sortir le bloggeur lyonnais de ses gonds. Dans une vidéo postée récemment, Bassem Braïki annonce porter plainte pour diffamation et atteinte sur l'honneur : "On va pas vous lâcher bande d'enculés. Mais vous êtes des malades ou quoi ?", s'enflamme-t-il. "C'est eux les racistes contre nous", affirme également le Vénissian, condamné en octobre dernier à huit mois de prison avec sursis pour avoir diffusé une vidéo dans laquelle il tenait des propos homophobes en août 2018.