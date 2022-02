Coralina Picos : "Il y a une crainte autour du métier de dessinateur de presse"

L'association d'éducation aux médias et au dessin de presse Ça Presse organisera en mars à Lyon les Rencontres internationales du dessin de presse. Prévu en novembre dernier, l'évènement s'était confronté à un "embouteillage dans les salons de l'Hôtel de Ville" à cause de la crise sanitaire.

A un mois de la présidentielle, et proche de la semaine de la presse à l'école, ces rencontres proposeront, notamment à travers des expositions, de faire un zoom sur ce métier.

"Avant les attentats de Charlie Hebdo, le métier de dessinateur de presse était totalement inconnu du grand public. Après, la profession a été mise en lumière avec beaucoup d'empathie. Maintenant il y a une crainte autour de ce métier, avec l'islamophobie ambiante", indique Carolina Picos. "Faire du dessin de presse, c'est un risque pris par la direction d'un journal", reconnaît-elle.

La sécurité sera évidemment renforcée autour de cet évènement, qui prévoit notamment une exposition rétrospective de Charb à la mairie de Villeurbanne.

La question se pose de savoir si les jeunes sont Charlie aujourd'hui. "Spontanément, on aurait tendance à dire non, annonce Carolina Picos. Finalement, dans les collèges, les jeunes ne connaissent plus Charlie Hebdo, ils ont déjà oublié. C'est à nous de re-raconter cette histoire et d'humaniser les dessinateurs".

