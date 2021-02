Un an après l’agression de Bassem à Vénissieux, Sadek toujours libre

Il y a tout juste un an, une expédition punitive avait été organisée par le rappeur Sadek. L’homme âgé de 29 ans avait violemment passé à tabac le blogueur lyonnais Bassem Braïki à Vénissieux.

L’agression, menée par au moins trois individus contre Bassem qui rentrait du travail, avait été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. On pouvait voir sur les images que les agresseurs utilisaient des matraques télescopiques. Après avoir attaqué en meute, Sadek n’hésitait pas à fanfaronner, les mains maculées du sang du youtubeur le plus connu de l’est lyonnais. Bassem avait été hospitalisé, et avait obtenu 5 jours d'ITT.

Un peu plus de 24 heures après les faits, le rappeur violent avait été interpellé à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Ce dernier ainsi que l’un de ses complices présumés avaient été mis en examen violences aggravées par trois circonstances : usage ou menace d’une arme, réunion et préméditation. Les deux hommes sont aussi poursuivis pour vol aggravé puisqu’une sacoche avait été dérobée lors du passage à tabac. A l’issue de sa présentation au Parquet de Lyon, Sadek avait été incarcéré à l'isolement à la prison de St Quentin Fallavier.

Mais fin mars, il avait finalement été libéré sous contrôle judiciaire, à cause de la crise du Covid-19. Sadek doit depuis pointer au commissariat deux fois par mois. Il a également interdiction de se rendre dans le département du Rhône. On ne sait pas encore quand son procès est prévu, le parquet de Lyon devrait donner des précisions dans les prochains jours.

En attendant Sadek continue sa carrière dans la musique. Il y a quelques jours seulement, le rappeur Mister You dévoilait son nouvel album intitulé HLM2, dont une musique a été enregistrée en collaboration avec l’agresseur présumé de Bassem. Sadek a également sorti un clip il y a deux semaines.