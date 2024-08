Ce lundi devrait être le jour le plus frais de la semaine, avec dsl beau temps et une température maximale à 26 degrés dans l’après-midi, selon Météo-France.

Dès mardi, le seuil des 30 degrés va de nouveau être atteint, et ce également sur la fin de semaine avec 31 et 34 annoncés jeudi et vendredi. Malgré ces quelques écarts, un seul point commun : le soleil.

Le ciel sera bleu toute la semaine sur Lyon, jusqu’à dimanche prochain où des averses sont attendues tout au long de la journée.