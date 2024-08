Un garçon de 12 ans reconnu coupable d'apologie publique d'acte de terrorisme

Ce garçon, originaire de Sochaux et dont le père vit à Villefranche-sur-Saône, comparaissait pour avoir partagé sur les réseaux sociaux des publications de vidéos d'exécutions liées à l'Etat islamique, de la propagande jihadiste ainsi que des contenus antisémites et homophobes. Plus de 1 700 vidéos de propagande ou de massacres avaient été consultées en quelques mois.

Interpellé le 10 juin dernier après un signalement du service des renseignements, le garçon avait reconnu les faits.

Sa peine sera connue en mars prochain. En attendant, le mineur, qui ne sera passible de mesures éducatives uniquement du fait de son âge, reste placé dans une structure spécialisée.