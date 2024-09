L’ASVEL termine sa préparation en beauté avec une large victoire contre Dijon (60-87) 

L’ASVEL a frappé fort pour son dernier match de préparation, s’imposant largement 87-60 face à la JDA Dijon, ce vendredi soir au Palais des Sports de Dijon. Déjà dominatrice à la mi-temps avec un score de 47-26, l’équipe villeurbannaise a confirmé son statut.

Le cinq de départ villeurbannais composé de Lee, Jackson, Ajinça, Schofield et Sako, a rapidement su imposer son rythme. Privée de Holston (blessé) et avec un Julien ménagé, la formation dijonnaise n’a pas pu rivaliser avec l’intensité des joueurs de l’ASVEL. Ces derniers, emmenés par une défense solide et un jeu collectif bien rodé, n’ont jamais été inquiétés durant la rencontre.

Cette victoire conclut une belle campagne de préparation pour les rhodaniens qui doivent désormais se préparer pour le match contre Le Mans, pour le coup d’envoi officiel de la saison, dimanche prochain.