L'ASVEL, entre ambition et réalisme pour cette nouvelle saison

Ayant terminé 3e du classement lors de la saison 2023-2024, avec une défaite face à Paris en demi-finale des playoffs, le club villeurbannais veut repartir de l’avant et veut faire confiance à son nouvel effectif : "Dans une équipe, il y a des rôles, il faut des joueurs majeurs, avec de l’expérience, et c’est comme ça que la relève se passe", indique-t-il. "Pour atteindre le haut niveau, il faut avoir le mental ; c’est la différence entre un joueur amateur et professionnel", a confié Nando De Colo à une semaine de la réception du Mans.

Le médaillé d’argent au JO de Paris se dit prêt à relever un nouveau défi : "Je suis très content de revenir ici, avec une saison qui s’annonce encore plus difficile que la précédente, car on voit comment le niveau évolue", précise Nando De Colo. "Il y aura beaucoup de travail, que ce soit sur le terrain ou en dehors, mais on va essayer de gagner le plus de matchs possible". Si remporter le titre semble un objectif compliqué, il est important "d’avoir une très bonne saison, d’être réaliste et de garder les pieds sur terre. Changer d’équipe chaque année n’est pas facile", confie-t-il.

L’international tricolore aura un rôle de cadre cette saison encore : "Il représente beaucoup. D’une part, le basket français des 20 dernières années, mais aussi la réussite au niveau national de la discipline, donc ce sont beaucoup de valeurs que nous allons développer sur le terrain. Je vais beaucoup m’appuyer sur lui", souligne Pierrick Poupet, coach de l’ASVEL.

"On parle de ça comme des enfants pourris gâtés, gagner au moins un titre comme si c’était déjà fait"

Avec la nouvelle saison, peu de choses semblent perturber l’entraîneur, mais les attentes sont là. Les objectifs sont clairs : "Mettre mon cœur sur le terrain, faire vibrer le public, montrer de belles valeurs", annonce le coach. Il ajoute également : "On parle parfois comme des enfants pourris gâtés, gagner au moins un titre comme si c’était déjà fait". La saison sera rude et longue, mais l’équipe reste positive, même si "on peut difficilement rivaliser avec Monaco, mais on peut au moins espérer les titiller pour le titre", précise Pierrick Poupet.