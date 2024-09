"Les fans viennent maintenant avec leurs enfants" : la tournée I Gotta Feeling de passage à Lyon, avec les Worlds Apart en tête d’affiche

On retrouvera sur scène Alizée, Billy Crawford, Organiz ou encore les Worlds Apart. Après avoir soulevé les foules il y a 30 ans, Nathan, Steve et Cal sont réunis pour le plus grand bonheur des fans de la première heure. Cal Cooper s’est confié à la rédaction de LyonMag avant de monter sur scène.

LM : Depuis combien de temps n’étiez-vous pas remonté sur scène avec les Worlds Appart ?

Cal Cooper : Je donne beaucoup de concerts, mais la dernière grande tournée remonte à 2019 pour une spéciale année 90.

Est-ce que vous ressentez toujours le même plaisir ?

C'est le top ! Tu sais pourquoi tu fais ce métier, pourquoi tu vas en studio, pourquoi tu répètes. La scène, c'est...