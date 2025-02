Des ateliers pour lâcher prise en entreprise

Les ateliers Drink & Paint offrent aux entreprises une manière originale et engageante de renforcer l’esprit d’équipe : imaginez un espace où les salariés, pinceaux en main, se découvrent une fibre artistique et lâchent prise en peignant sur une toile, avec de la musique entraînante et quelques verres pour décompresser.

Ce cadre détendu permet aux équipes de se rapprocher dans un cadre informel et de partager un moment créatif, loin de la pression quotidienne du bureau.

Pour les entreprises, les avantages sont nombreux : les ateliers Drink & Paint stimulent la créativité, favorisent l’entraide et l’écoute mutuelle. Sans la crainte de la « page blanche », chaque participant peut s’inspirer d’une œuvre préétablie par un artiste, ou tout simplement laisser libre cours à son imagination.

Une offre sur-mesure pour votre entreprise

L’espace est entièrement modulable, permettant de s’adapter à différents formats d’événements – qu’il s’agisse de petits afterworks ou de séminaires d’entreprise avec plus de monde.

Chaque atelier est entièrement personnalisable, de la sélection des boissons à la musique, en passant par la durée de l’activité et au style des toiles à réaliser.

Il est possible de privatiser la galerie du Boulevard des Belges dans le 6ème arrondissement lyonnais, ou d’organiser un événement Drink & Paint directement dans vos locaux, pour une approche plus pratique. Une vraie pause d’inspiration et de détente, qui, en retour, booste la motivation et l’esprit d’équipe !